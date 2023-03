Au Luxembourg: Le nombre de logements autorisés à être construits est au plus bas depuis 2016

Jamais depuis 2016 le nombre de logements autorisés au Luxembourg n'a été aussi faible, note ce vendredi le Statec dans une étude. «L’année 2022 a été marquée par un ralentissement des demandes d’autorisation de bâtir qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs économiques et politiques, comme la hausse des prix des matières premières et la hausse des taux d’intérêt», ajoute l'institut des statistiques.

Autre indicateur du ralentissement du secteur de la construction, le nombre de logements autorisés en 2022 est en baisse de 16% (-879 logements) par rapport à la dernière année avant Covid (2019). Le recul le plus spectaculaire (929 logements de moins, -55%) est observé dans la capitale, suivie par les cantons du Nord et de l'Ouest (242 logements, -24%), les cantons de l'Est (68 logements, -13%) et les cantons du Centre et du Sud (157 logements, -5%).