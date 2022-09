Covid au Luxembourg : Le nombre de nouvelles infections ne varie pas, un décès de plus

LUXEMBOURG – Le nombre de personnes testées positives au Covid est resté quasiment stable, la semaine dernière, avec 757 nouveaux cas et 319 réinfections. Une personne est décédée.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 5 au 11 septembre est passé de 4 904 à 5 144. En date du 11 septembre, le nombre d'infections actives a diminué à 1 782 par rapport à 1 821 au 4 septembre et le nombre de personnes guéries est passé à 285 258 (par rapport à 284 463). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la Covid-19 est de 42,0 ans.

Taux de positivité et taux d’incidence

Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence augmente dans les groupes d’âge chez les 0-14 ans (+20%), les 15-29 ans (+6%), les 30-44 ans (+17%) et les 60-74 ans (+12%). Une diminution est enregistrée dans les groupes d’âge des 45-59 ans (-6%) et des 75+ ans (-9%).

Le taux d’incidence le plus bas est chez les 75+ ans (48 cas pour 100 000 habitants), alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (360 cas pour 100 000 habitants).

Source des contaminations

Parmi les 1 089 cas de résidents de la semaine du 5 au 11 septembre 2022, 928 cas ont été revus et la source a été déterminée jusqu’au 09.09.2022 inclus. Les voyages à l’étranger sont la source la plus fréquente (28%) suivi par le cercle familial (19%), et les loisirs (9%). La part des sources indéterminées augmente (33%).