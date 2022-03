Austérité en Europe : Le nombre de pauvres a augmenté en Italie

L'Italie comptait en 2013 près de 10,5 millions de personnes pauvres, soit plus de 16% de la population, un chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente.

La pauvreté «absolue» concerne 9,9% des Italiens, soit 6,20 millions d'entre eux, alors qu'ils n'étaient «que» 4,81 millions (8%) en 2012. La pauvreté «absolue» est caractérisée par l'impossibilité de payer les biens et les services considérés comme «essentiels» pour avoir un niveau de vie «au minimum acceptable». Elle varie en fonction des localités italiennes, la vie étant moins chère au sud qu'au nord, et la typologie de la famille.

Familles nombreuses directement concernées

Les autres personnes recensées dans cette étude vivent dans un état de «pauvreté relative», dont le seuil a été fixée pour 2013 à 972,52 euros mensuels pour une famille de deux membres. Les familles nombreuses payent le plus lourd tribut à ce déclin, l'Istat relevant que la pauvreté absolue a augmenté en un an pour les couples ayant un (de 5,9 à 7,5%), deux (de 7,8 à 10,9%), ou trois enfants ou plus (de 16,2 à 21,3%).