Le nombre de plaintes pour harcèlement au travail ne faiblit pas

«Les demandes de médiation sont plus nombreuses» au sein de la Fonction publique. DPA

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 29 salariés du privé ont déposé plainte pour harcèlement. C'est ce qu'indique à L'essentiel l'Inspection du travail et des mines. Le phénomène s'inscrit donc dans les mêmes proportions que 2021, où 38 plaintes avaient été enregistrées. Il faut y ajouter 394 demandes d'informations en neuf mois, quand 561 dossiers avaient été ouverts l'an dernier, sur douze mois.

Le fléau est aussi présent au sein de la Fonction publique. Ainsi, 173 personnes ont fait remonter une situation de conflit avec leur hiérarchie ou au sein de leur équipe, du 1er janvier au 27 septembre 2022, contre 165 pour toute l'année 2021, note le ministère de la Fonction publique. Parmi les 173 agents en 2022, 31 étaient concernés par du harcèlement moral. En parallèle, l'institut Eurostat indique que 46 000 employés ont subi en 2021 une forme de discrimination, soit 15% du total. Cela concerne en premier lieu l'origine étrangère (10 000 personnes) puis le sexe (7 900) et l'âge (3 400). De plus, 23 300 employés évoquent «une autre raison».

Vers qui se tourner en cas de harcèlement? «Si vous avez subi une ou plusieurs atteintes citées ci-dessus au moins une fois par semaine, sur une durée de six mois, vous êtes probablement victime de harcèlement moral», souligne l'asbl Mobbing (Harcèlement en anglais). «Le salarié est alors invité à demander de l'aide auprès d'une personne de confiance (un collègue proche ou un psychologue), de la délégation du personnel ou auprès de notre asbl», explique Magdalena Mida, directrice de l'asbl Mobbing, qui propose notamment un test «Êtes-vous victime de harcèlement moral?» sur son site. Dans le cas des salariés du privé, ils peuvent aussi s'adresser à l'Inspection du travail et des mines (ITM), la médecine du travail voire un syndicat, complète-t-elle. S'agissant des fonctionnaires, ils peuvent aussi contacter le service psychosocial de la Fonction publique (SPS).

«Les demandes de médiation sont plus nombreuses, mais les conditions ne sont pas toujours réunies pour en mener une, par exemple si une partie n'y est pas prête», explique le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen, dans une réponse parlementaire. Au total, dix médiations ont été organisées en 2021, dont huit par le service psychosocial de la Fonction publique (SPS) et deux par le Centre de médiation en matière civile et commerciale (CMCC). En outre, quatre agents de la Fonction publique ont fait une demande de protection l'an dernier, contre un en 2020, deux en 2019 et un en 2018.

À l’heure actuelle, le harcèlement moral est notamment régi, en droit du travail, par les dispositions prévues par une convention du 25 juin 2009 déclarée d’obligation générale, prévoyant certains principes et recommandations en la matière, mais ne comportant pas de sanctions particulières de sorte que celle-ci n’a pas de réelle force contraignante. À ce titre, l'ex-ministre du Travail, Dan Kersch, a présenté il y a un an un projet de loi pour lutter contre le harcèlement moral au travail. La preuve du harcèlement sera toujours à charge du salarié. «Pour pallier ce déficit, on a introduit une procédure claire et nette, qui permet à chaque salarié de faire une déclaration auprès de l'ITM (Inspection du travail et des mines)», expliquait Dan Kersch. L'ITM est alors obligée de faire un rapport, avec une injonction à l'employeur qui est alors contraint de suivre les recommandations, sous peine de sanctions financières. Sur le volet préventif, «l'employeur doit définir toutes les mesures qu'il met en place pour éviter le harcèlement» et, s'il y a harcèlement, le patron «doit réagir pour protéger son salarié», précisait l'ex-ministre.

Conserver ses droits au chômage

Et, si la situation reste invivable pour le travailleur, il peut démissionner en conservant ses droits au chômage. Ce qui pourrait coûter cher à l'employeur, puisque le salarié démissionnaire sera alors en droit de réclamer des dommages et intérêts à son patron et le Fonds pour l'emploi pourra se retourner contre l'entreprise pour récupérer les indemnités de chômage versées.