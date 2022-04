Covid-19 : Le nombre de tests ne cesse de diminuer au Luxembourg

LUXEMBOURG – Moins d'infections, mais aussi moins de tests. Comme dans le reste du monde, le nombre de dépistages diminue au Luxembourg, compliquant l'analyse sur la situation pandémique.

« Face à un virus mortel, l'ignorance ne fait pas le bonheur», a alerté le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, face à la diminution du nombre de tests sur la planète. Le taux de dépistage a diminué de 70 à 90% à travers le monde. Et le Luxembourg n'échappe pas à la règle. D'après la dernière rétrospective fournie mercredi par le ministère de la Santé, 12 910 tests ont été effectués entre le 18 et le 24 avril contre 15 338 la semaine précédente (- 15,8%).

Pour mémoire, le Luxembourg en réalisait presque trois fois plus à l'hiver dernier. Les conséquences d'un «retour à la vie normale» et d'une moindre préoccupation accordée à une infection au Covid. Désormais assimilable à un virus grippal, moins sévère depuis l'émergence du variant Omicron, le Covid-19 n'en demeure pas moins extrêmement contagieux, et dangereux pour les plus vulnérables.