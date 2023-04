En Inde: Le nombre de tigres sauvages dépasse 3 160!

La population de tigres sauvages en Inde, de loin la plus importante au monde, a dépassé 3 000 individus, selon un recensement officiel publié dimanche. L'Inde a décompté 3.167 tigres dans la nature contre 2.967 lors du dernier rapport réalisé il y a quatre ans, une augmentation qui récompense les efforts de protection des espèces menacées. Autrefois, le plus gros des chats était présent en Asie centrale, de l'Est et du Sud. Mais sa population a été réduite de plus de 93% au cours des 100 dernières années et il n'est plus présent que dans 13 pays, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).