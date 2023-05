Tabac au Luxembourg: Le nombre de vapoteurs a explosé en 2022

Les plus jeunes sont séduits par le vapotage. Pexels

En 2022, 28% de la population de plus de 16 ans fumait au Luxembourg, soit le même pourcentage qu'en 2021, selon des chiffres dévoilés mercredi par le ministère de la Santé, basés sur une enquête réalisée en ligne auprès de 3 135 résidents de plus de seize ans. Un chiffre stable même si - note le ministère - «il reste néanmoins parmi les plus élevés de ces dernières années». Ce sont les 25-34 ans qui fument le plus (36%) , devant, à égalité, les 35-49 ans (34%, + 2 points) et les 16-24 ans (34%, -2 points). Les hommes (29%) fument un peu plus que les femmes (27%). À noter que chez les moins de 25 ans, les hommes sont 39% à tirer sur une cigarette contre entre 31 et 34% des femmes.

Le nombre de fumeurs quotidiens a augmenté pour la 3e année consécutive: 129 079 résidents de plus de seize ans allument quotidiennement une cigarette, soit 20% de la population adulte. 24% indiquent fumer des cigarettes classiques et 11% sont adeptes de la shisha, qui restent toutefois l'apanage des jeunes (26% des 16-24 ans).

La grosse nouveauté de 2022 réside dans l'explosion du vapotage qui passe de 9% à 13%. «C’est chez les 16-24 ans et les 25-34 ans que la hausse est la plus inquiétante», indique le ministère de la Santé, «avec respectivement un doublement (passage de 11% à 21%) et +5 points (de 15% à 20%)». Et les femmes vapotent aujourd'hui autant que les hommes (13%).

Une nouveauté qui s'explique par l'arrivée sur le marché de nouveaux produits au «marketing agressif» comme les PUFF (cigarettes jetables) avec des arômes très attractifs pour les jeunes, regrettent les autorités qui notent que les prix sont malheureusement très abordables pour le portemonnaie des jeunes et que les risques pour la santé sont souvent minimisés.

Alors que la cigarette électronique était là pour aider les fumeurs à arrêter ou fumer moins, plus de la moitié des consommateurs (53%) indiquent vapoter «par plaisir, par goût» contre 44% pour fumer moins et 43% pour arrêter de fumer.

L'instrument est d'ailleurs le premier moyen utilisé pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer (32%), devant des substituts de nicotine (27%) et des médicaments (24%). La moitié des fumeurs indiquent vouloir stopper dans les six prochains mois. Ce sont les plus jeunes (55% des 16-24 ans et 56% des 25-34 ans) les plus motivés.

Il faut entre trois et quatre tentatives pour réussir à se sevrer durablement. Les causes des premiers échecs sont multiples mais le niveau de stress (59%), la gestion du poids (37%) et la peur de l'échec (35%) sont les premières raisons invoquées.