Au Luxembourg : Le non-paiement de la pension alimentaire, un phénomène important?

LUXEMBOURG – 95 personnes ont été condamnées ces cinq dernières années pour n'avoir pas versé de pension alimentaire, pendant plus de deux mois, indique le gouvernement.

«Pour recouvrir les arriérés de pensions alimentaires, les créanciers peuvent recourir à l’ensemble des voies d’exécution judiciaires et extrajudiciaires à leur disposition», explique Corinne Cahen.

On appelle cela l'abandon de famille: 95 personnes ont été condamnées ces cinq dernières années pour n'avoir pas versé de pension alimentaire, pendant plus de deux mois. C'est ce qu'indique Corinne Cahen, la ministre de la Famille, dans une réponse parlementaire. Dans le détail, il y a eu 27 condamnations en 2021, 18 en 2020, 14 en 2019, 16 en 2018 et 20 en 2017.