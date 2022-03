Froid polaire : Le nord de l'Allemagne bloqué par la neige

L'Europe continuait dimanche à subir une vague de froid polaire accompagnée de chutes de neige qui clouent les avions au sol et bloquent des axes routiers, en particulier en Allemagne.

Plusieurs villages se trouvaient coupés du monde dans le nord de l'Allemagne, où le trafic routier et ferroviaire était quasiment paralysé par de fortes chutes de neige et des congères pouvant atteindre deux mètres.

Toutes les communes de l'île de Fehmarn, sur la mer Baltique, "sont plus ou moins livrées à elles-mêmes", a indiqué la police de Lübeck, au nord de l'Allemagne.

Les écoles seront fermées lundi dans l'État régional du Mecklembourg-Poméranie occidentale (nord-est), où plus de 30 voyageurs ont dû être évacués de trains régionaux qui se trouvaient bloqués par des congères.

Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 160 automobilistes étaient restés bloqués jusqu'à dix heures dans leurs véhicules sur une autoroute de cette région avant d'être pris en charge par les Services techniques de secours. Toute l'Allemagne était recouverte de neige, en particulier le nord et l'est.