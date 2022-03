Météo : Le nord de la France sous la neige

Des chutes de neige et pluies verglaçantes ont provoqué jeudi matin des perturbations de la circulation dans le nord-ouest et en Ile-de-France, alors que 50 départements ont été placés en alerte orange.

La neige doit continuer de tomber dans la journée sur une large partie nord du pays de façon «significative et durable», a averti Météo France, qui craint que de nombreuses activités économiques soient perturbées. Jeudi matin, les premières chutes de neige éparses ont été observées sur les côtes de la Manche, de la Basse-Normandie jusqu'au Pas-de-Calais et jusqu'en Ile-de France. La couche de neige au sol atteint 1 à 2 cm avec des températures partout négatives dans l'intérieur, de l'ordre de -1 à -5 degrés C.