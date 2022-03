Le nouveau clip de Justice fait scandale

À l’opposé du clip gentillet de leur premier single, la nouvelle vidéo du duo électro parisien met en scène de très jeunes casseurs ultra-violents. Âmes sensibles s'abstenir.

Rien ne vaut la polémique pour faire parler de soi. Un adage que le groupe Justice semble avoir bien assimilé , puisque le clip de son dernier single, «Stress», fait jazzer toute la Toile et une partie des représentants des forces de l'ordre françaises.

La vidéo, réalisée par Romain Gavras du groupe de réalisateurs Kourtrajmé, montre une bande de jeunes banlieusards cassant tout sur leur passage et rackettant les passants de manière violente. Mais les représentants de l'ordre ne sont pas non plus épargnés: un policier se fait notamment passer à tabac par les jeunes… le tout sans motif apparent.