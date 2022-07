BGL Ligue: Le nouveau coach du Racing veut «avoir plus de consistance»

«On veut continuer à jouer la Coupe d'Europe. Ces dernières années, on a vu qu’il y avait eu des hauts et des bas, le but c’est d’avoir plus de consistance», annonce celui qui officiait depuis trois ans comme assistant à l'Eintracht Trèves. Pour viser haut la saison prochaine, il pourra s'appuyer sur un recrutement ambitieux avec l'attaquant international luxembourgeois Edvin Muratovic, le buteur du FC Differdange Andreas Buch, le milieu du Swift Mickael Garos ou encore le latéral gauche de Pétange Alexandre Laurienté. «On voulait des mecs qui ont une attitude et un état d’esprit irréprochables, souligne le directeur sportif, Ilies Haddadji. Si on veut aller loin, il va falloir que les joueurs acceptent la concurrence et qu’ils laissent leur ego de côté».