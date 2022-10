Football: Le nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le torchon brûle – encore et toujours. Mercredi soir, le coach des Red Devils Erik ten Hag a une nouvelle fois laissé son attaquant portugais sur le banc ( MU a battu Tottenham 2-0 ). Pire: il ne lui pas offert la moindre minute de jeu, alors que «CR7» s’est échauffé de longues minutes. Le manager néerlandais lui a préféré Anthony Elanga et Christian Eriksen lors de ses deux derniers changements.

Les supporters n'en peuvent plus

Le média anglais indique qu'il n'est pas certain que le joueur soit resté dans le vestiaire après le match pour écouter le discours du coach. L'ancien défenseur anglais Danny Mills a, lui, taclé la star de 37 ans: «Je pense que c'est irrespectueux envers l'équipe, envers le manager et envers les fans».

Les supporters, justement, n'en peuvent plus. «Ronaldo est une honte. 37 ans et il s'en va comme un enfant gâté», a-t-on pu lire. Un autre a déclaré: «Ronaldo devrait quitter Manchester United pour lui-même et son héritage». Les fans sont remontés. Et ils ne sont pas les seuls. Selon El Larguero (une émission sportive espagnole), Manchester United va sanctionner CR7 pour son départ anticipé. Oui, le torchon brûle toujours entre «CR7» et son employeur!