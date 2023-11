Le nouveau directeur artistique meurt 10 jours après avoir pris son poste

A peine dix jours après avoir pris son poste, le nouveau directeur artistique de la marque de mode et de luxe italienne Moschino, Davide Renne, est mort vendredi à l'âge de 46 ans, a annoncé la maison de couture.

Première collection en février

Renne, qui avait commencé à superviser les collections et accessoires pour femmes et hommes pour Moschino le 1er novembre, devait présenter sa première collection pour cette maison à la Fashion Week de Milan en février. «Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur», a réagi Massimo Ferretti, patron du Gruppo Aeffe, société mère de Moschino.

«Avec Davide, nous travaillions sur un projet ambitieux, dans une atmosphère d'enthousiasme et d'optimisme pour l'avenir», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Même s'il n'est resté avec nous que très peu de temps, Davide a immédiatement réussi à se faire aimer et respecter. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de poursuivre ce que son imagination et sa créativité n'avaient qu'envisagé», a-t-il ajouté.