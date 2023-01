Entreprise au Luxembourg: Le nouveau four d'ArcelorMittal à Belval prévu pour 2026

ArcelorMittal a fait le point, mercredi, sur sa «feuille de route» pour parvenir à une production d'acier neutre en carbone au Luxembourg, «avant 2050». «Un comité d'approbation doit se réunir en mars pour valider l'investissement de 55 millions d'euros pour le remplacement du four électrique de l'aciérie de Belval», indique Pierre-Nicolas Werner, responsable des affaires gouvernementales et institutionnelles du groupe sidérurgique au Grand-Duché. Nous pourrons ensuite commander les équipements. Le nouveau four est espéré pour fin 2025 - début 2026».