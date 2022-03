Le nouveau Jérôme Kerviel

Un trader de la Caisse d’Épargne a été placé mercredi en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire sur la perte de 751 millions d'euros subie en plein krach boursier par la banque.

Cet homme, dont l'identité n'a pas été communiquée, est interrogé par les policiers dans le cadre de cette enquête ouverte vendredi par le parquet pour abus de confiance, a-t-on affirmé de source judiciaire. L'enquête vise à «déterminer le mécanisme qui a conduit à cette perte et à rechercher d'éventuelles responsabilités pénales».

La Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance (CNCE) a porté plainte vendredi contre X pour ce chef. Sollicitée mercredi midi, elle n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le directoire de la Caisse d'Epargne avait décidé en avril l'arrêt des activités d'investissement pour son compte propre. L'équipe de la salle des marchés de l'Ecureuil, où travaille ce trader, était censée liquider progressivement son portefeuille d'ici la fin de l'année. Or, «à partir du 15 septembre», au lieu d'agir en ce sens, le trader «semble s'être engagé de sa propre initiative et pour des montants importants (...) dans une stratégie risquée», note le rapport interne.

«Cette stratégie sera renouvelée plusieurs fois au cours du mois et début octobre, y compris sur des montants exceptionnellement élevés», poursuit le document qui souligne que «cette dérive dans la gestion» n'a pas été perçue à temps «du fait d'un nombre important de défaillances du contrôle interne et d'alertes ignorées».

Ce dernier aurait tenté de minimiser les risques par des déclarations «rassurantes» mais «mensongères», souligne encore le rapport. Les positions prises par ce trader sur le marché des dérivés actions en plein krach boursier n'ont été vendues qu'entre le 15 et le 17 octobre, aboutissant à une perte totale de 751 millions d'euros.

Ces pertes ont conduit le 19 octobre son président, Charles Milhaud, ainsi que le numéro deux, Nicolas Mérindol, à démissionner. Le membre du directoire chargé des finances et des risques, Julien Carmona, a lui aussi quitté ses fonctions. C'est la deuxième fois cette année que les activités de trading se retrouvent au centre d'une enquête judiciaire. Le 28 janvier, Jérôme Kerviel, trader de la Société générale, avait été mis en examen pour «abus de confiance», «faux et usage de faux» et «introduction frauduleuse de données dans un système informatique». Il est soupçonné d'avoir camouflé par des falsifications des prises de positions sur les marchés qui ont entraîné une perte de 4,9 milliards d'euros pour la banque.