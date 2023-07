Ethan Slater: Le nouveau mec d’Ariana Grande «abandonne» sa famille

Le nouveau couple n’a pas encore été vu ensemble. Imago

Le 18 juillet 2023, on apprenait qu’Ariana Grande et son époux Dalton Gomez étaient séparés depuis le début de l’année. Et trois jours plus tard, la nouvelle tombait que la chanteuse et comédienne américaine de 30 ans était en couple avec Ethan Slater avec qui elle tourne actuellement dans le film «Wicked». Mais l’acteur de 31 ans est un homme marié. Ce dernier semble vouloir faire table rase du passé puisqu’il a déposé mercredi à New York une demande de divorce, révèle TMZ.

Selon différentes sources, les deux acteurs sont ensemble depuis plusieurs mois et étaient déjà célibataires quand ils ont commencé à se fréquenter sur le plateau de tournage. Mais cette nouvelle relation ne passerait pas aux yeux de l’ex-épouse de l’acteur, Lily Jay. «Elle a eu le cœur brisé en apprenant la nouvelle relation d’Ethan et elle a eu l’impression qu’il avait abandonné sa toute nouvelle famille», raconte un témoin. Mariés en 2018, mais amoureux depuis le lycée, Ethan et Lily sont parents d’un garçon depuis 2022.

Mais que pense le nouveau couple de ses déclarations? Si les comédiens n’ont pas encore réagi, un de leur proche a dit à TMZ: «Il est compréhensible que les émotions soient fortes et qu’il soit difficile de voir son ex passer à autre chose, surtout d’une manière aussi publique. Les amies de Lily essaient de la protéger. Mais Ariana et Ethan essaient juste de faire profil bas et d’être respectueux de leurs ex alors qu’ils poursuivent cette nouvelle relation». D’ailleurs, les deux amoureux n’ont encore jamais été vus ensemble depuis la révélation de leur idylle.