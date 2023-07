Le nouveau petit ami de Shakira est une star de la NBA

Jimmy Butler et Shakira se voient depuis plusieurs semaines.

Après le footballeur Gerard Piqué, avec lequel elle est restée douze ans et a eu deux enfants, et le coureur automobile Lewis Hamilton, avec lequel elle aurait eu une brève liaison, Shakira, 46 ans, aurait craqué pour troisième sportif: un basketteur de 33 ans.

Selon «Us Weekly», Shakira et Jimmy Butler, qui joue pour le Heat de Miami, ont déjà eu plusieurs rendez-vous et apprennent à se connaître. «Il la fait sourire et elle est heureuse de passer du temps avec lui. C’est tout nouveau, il est trop tôt pour savoir ce que ça peut donner», a confié un informateur au magazine américain. Quant à leurs 13 ans de différence, l’interprète d’«Acróstico» n’y prête aucune importance, a ajouté la source.