Dans l'espace : Le nouveau satellite de SES aura une «position clé»

L'opérateur luxembourgeois de satellites a passé commande d'un nouveau satellite géostationnaire à Thales Alenia Space, pour accroître son offre de diffusion de télévision et d'Internet depuis l'espace.

Engagé dans une politique d'investissements destinée à développer sa flotte de plus de 70 satellites, SES avait déjà annoncé en novembre l'acquisition de deux plateformes géostationnaires à la co-entreprise entre le français Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%).

Le satellite SES-26, «permettra de maintenir et d’étendre la large gamme de services de connectivité et de livraison de contenus au profit des diffuseurs, médias, opérateurs télécoms, fournisseurs de services Internet et organisations gouvernementales en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique», affirment-ils dans un communiqué commun.