Le nouveau Snow Patrol dans les bacs en octobre

Qui connait «Grey’s Anatomy» connaît le groupe irlandais Snow Patrol qui accompagne régulièrement les aventures parfois dramatiques de l’hôpital de Seattle.

Après «Songs for Polarbears» (1998), «When It's All Over We Still Have to Clear Up» (2001), «Final Straw» (2003) et «Eyes Open» (2006), cet album est tès attendu.