Etats-Unis: Le nouveau tatouage de Pete Davidson fait polémique

États-Unis : Le nouveau tatouage de Pete Davidson fait polémique

Le comédien se serait fait tatouer les initiales des enfants de Kim Kardashian. Trop rapide et indécent pour bon nombre d'internautes.

Ils avaient fait sensation le week-end dernier en apparaissant pour la première fois ensemble au dîner des correspondants de la Maison-Blanche et ont de nouveau attiré tous les regards au gala du Met, lundi soir: Kim Kardashian et Pete Davidson forment LE couple du moment.

Si les fans sont ravis, ils trouvent toutefois que les choses vont un peu vite. En cause, la nouveau tatouage qu'ils ont aperçu dans le cou de l'acteur de 28 ans: «KNSCP», cinq lettres qui ont mis le feu aux poudres parce qu'elles représenteraient les initiales Kim Kardashian et de ses enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, nés respectivement en 2013, 2015, 2018 et 2019.