Dans les airs : Le nouvel appareil de Cargolux volera bientôt

Un premier vol test du 747-8 de Boeing, version allongée du gros porteur 747 qui a subi plusieurs retards dans son développement, pourrait intervenir dès lundi prochain. Le premier exemplaire sera livré à la compagnie luxembourgeoise.

Boeing a déjà effectué des tests clés d'avant vol, et des tests de roulage à grande vitesse sont prévus «dans les jours à venir», selon le constructeur. Le premier vol «qui interviendra peu après» dépendra de la réussite de ces tests, ajoute Boeing. Le 747-8 est l'un des deux grands projets de Boeing à avoir accumulé du retard, avec son avion de ligne nouvelle génération 787, dit le Dreamliner. Celui-ci avait réalisé son premier vol d'essai le 15 décembre.

Au troisième trimestre 2009, Boeing avait dû passer une perte de 1,6 milliard de dollars en raison du retard de la modernisation de son gros porteur 747 (allongé de 5,7m). Les délais étaient liés notamment à des modifications apportées à la conception de l'appareil et à des grèves des ouvriers. Les premières livraisons du gros porteur sont prévues au quatrième trimestre 2010. Boeing a reçu 32 commandes pour la version passager de l'appareil, dont 20 pour la compagnie aérienne allemande Luthansa, et 76 commandes pour la version fret, qui sera la première livrée. Parmi les compagnies aériennes concernées figurent la japonaise Nippon Cargo Airlines et la luxembourgeoise Cargolux Airlines.