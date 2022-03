Rumeurs : Le nouvel iPhone serait dévoilé le 22 juin

La nouvelle version du smartphone d'Apple pourrait être dévoilée au début de l'été, selon les dernières rumeurs en date qui circulent sur la Toile.

Apple a en effet réservé, pour le 22 juin prochain, le Yerba Buena Center for Arts de San Francisco, centre de conférence dans lequel ont été présentées les trois précédentes générations d'iPhone. Les probabilités pour qu'une nouvelle annonce se tienne à cette date sont grandes, bien que la conférence aurait lieu plus tard que d'habitude. L'iPhone 3GS avait été présenté un 8 juin, l'an dernier, tandis que la présentation de l'iPhone 3G un 9 juin.

Les spéculations autour des caractéristiques techniques du nouvel iPhone parlent notamment d'un écran plus large avec une définition supérieure de 960x640 pixels, du support du nouveau réseau 4G, du nouveau processeur A4 qui équipe actuellement l'iPad, d'une nouvelle batterie et d'une caméra frontale rendant possible la visioconférence.