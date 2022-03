Le nouvel iPhone sort en France

La nouvelle version de l'iPhone d'Apple, déjà en vente depuis le 11 juillet dans 22 pays, sera disponible jeudi en France. Il sera en vente dans trois enseignes, à partir de 149 euros.

Ils partent comme des petits pains. En un week-end, l'iPhone 3G a battu des records, s'écoulant à un million d'exemplaires. Jeudi il sera disponible en France et, contrairement à la première version, ce téléphone multifonctions n'est plus vendu uniquement dans les boutiques du réseau Orange.

Pour marquer l'évènement, 150 boutiques Orange sur les 650 existantes ouvriront leurs portes à 8 h 00, jeudi, et offriront le petit-déjeuner aux premiers clients. La Fnac, qui n'avait pas pu commercialiser la première version, a elle aussi décidé d'ouvrir la moitié de ses magasins plus tôt qu'à l'accoutumée. La chaîne Darty sera également sur les rangs, mais n'a pas prévu de dispositif particulier.

Le nouvel iPhone est doté de la 3G (téléphonie de troisième génération) qui permet de consulter Internet deux fois plus vite, une norme qui équipe déjà la majorité des nouveaux téléphones en Europe. De plus, il dispose d'une fonction GPS (localisation par satellite) et pourra gérer les courriels sous Microsoft Exchange. Une initiative qui vise le marché des entreprises, actuellement dominé par le BlackBerry du groupe RIM.