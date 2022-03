Le nouvel Oasis en exclu sur MySpace

Le nouvel album du groupe britannique doit être présenté en exclusivité à partir de mercredi sur le site de socialisation MySpace, plusieurs jours avant sa sortie dans le commerce prévue lundi prochain.

Une porte-parole de MySpace a précisé que la diffusion en exclusivité mondiale de «Dig out your soul», septième opus d'Oasis, excluait le Danemark, Hong Kong et les Pays-Bas. Les fans pourront écouter les onze titres de l'album -dont le premier extrait «The Shock of the Lightning» est en vente depuis le 29 septembre- en se rendant sur http://music.MySpace.com ou www.MySpace.com/oasis.