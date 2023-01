Planète : Le noyau terrestre s'est-il mis à tourner à l'envers?

Le noyau terrestre, une sphère brûlante de la taille de Pluton, a cessé de tourner et pourrait même être parti dans l'autre sens, suggère une étude.

En analysant les données d'ondes sismiques sur les soixante dernières années, Xiaodong Song et Yi Yang, de l'Université de Pékin, ont conclu que la rotation du noyau «s'est quasiment arrêtée vers 2009 avant de repartir dans le sens opposé».

«Comme une balançoire»

Selon eux, cette rotation serait plus ou moins calée sur les changements de longueur du jour, d'infimes variations dans le temps exact dont la Terre a besoin pour effectuer une rotation sur son axe. A ce jour, il y a peu d'indications d'une influence de cette rotation sur ce qui se passe à la surface terrestre. Mais les deux auteurs sont convaincus qu'il existe des liens physiques entre toutes les couches composant la Terre. «Nous espérons que notre recherche motive des chercheurs à concevoir et tester des modèles traitant la Terre comme un système dynamique intégré», expliquent-ils.

«Etude très prudente»

John Vidale a publié l'an dernier une étude suggérant que le noyau interne oscille bien plus rapidement, en changeant de direction environ tous les six ans, selon les données sismiques de deux explosions nucléaires remontant à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Un moment de bascule proche de celui indiqué par l'étude des chercheurs chinois, «une coïncidence», selon le sismologue américain.