Parlement européen : Le nucléaire et le gaz ne sont pas «verts», le Luxembourg applaudit

Les commissions Affaires économiques et Environnement du Parlement européen se sont prononcées mardi contre le projet d'inclure le gaz et le nucléaire parmi les énergies «vertes» de l'UE.

La Commission européenne a présenté en décembre un projet de labellisation verte («taxonomie») pour les centrales nucléaires et à gaz, qui vise à faciliter le financement d'installations contribuant à lutter contre le changement climatique -au grand dam d'ONG écologiques et de plusieurs Etats membres.

Les Luxembourgeois se félicitent

«Il n'y a rien de durable dans les énergies fossiles et déchets nucléaires (...) La plénière doit maintenant suivre les deux commissions et rejeter ce qui serait une erreur climatique énorme et coûteuse, orientant des milliards vers des projets non durables» au détriment des énergies renouvelables, abonde Sébastien Godinot, du WWF.