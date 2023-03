Xavier Bettel: «Le nucléaire n'est ni durable, ni sûr, ni rapide»

Rappelons que la France et une dizaine d'autres États, qui misent sur cette technologie, souhaitaient obtenir la reconnaissance de l'atome dans les moyens à soutenir pour décarboner l'économie, contre l'avis de l'Allemagne et d'une poignée de pays antinucléaires, dont le Luxembourg. À Bruxelles, les dirigeants des Vingt-Sept doivent discuter ce jeudi et ce vendredi de l'Ukraine et des moyens de renforcer la compétitivité de l'économie européenne, selon les points officiellement à l'agenda. Mais les conflits récents sur l'automobile et le nucléaire ne manqueront pas de s'inviter dans les débats, selon les diplomates.