Contesté en Europe : Le Nutri-Score pourrait-il déjà disparaître de nos produits au Luxembourg?

Dans le cadre de la stratégie contre la «malbouffe», la Commission européenne devait présenter une proposition d'étiquetage harmonisé et obligatoire avant la fin 2022, mais elle a été repoussée à une date indéterminée en 2023. Le Nutri-Score déjà existant, plébiscité par les consommateurs, notamment au Luxembourg, pourrait être utilisé ailleurs mais il est la cible d'une fronde menée par l'Italie, qui y voit une menace pour son industrie agroalimentaire et sa gastronomie.

Avec ses pastilles allant du vert au rouge, assorties des lettres de A à E permettant d’évaluer la teneur des aliments en «bons nutriments» (protéines, fibres) et en «mauvais» (sucre, sel, acides gras), le Nutri-Score faisait initialement figure de favori pour être étendu à l'ensemble des Vingt-Sept. Il a déjà été adopté par six États membres de l'UE: le Luxembourg, la France (où il est né), l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne.

«La Commission ne va pas proposer le Nutri-Score» en tant que tel pour «ne pas mettre sur la table quelque chose qui polarise les débats», a annoncé fin septembre Claire Bury, une responsable de la Commission pour la durabilité alimentaire. Pourtant, selon 270 scientifiques qui ont lancé un appel en faveur du Nutri-Score le 16 mars 2021, celui-ci est «le seul logo nutritionnel en Europe à avoir fait l'objet de nombreuses études scientifiques démontrant son efficacité, sa pertinence et son utilité pour les consommateurs et la santé publique».

La puissante industrie italienne et ses géants comme Ferrero (Nutella, Rochers...) seraient touchés et Rome dit redouter également une dévalorisation des produits phares de sa gastronomie et du régime méditerranéen (huile d'olive, miel, fromages comme le parmesan, le jambon de Parme, les pizzas...) La Coldiretti, principale association professionnelle du secteur agricole en Italie, relève à ce titre un paradoxe du Nutri-Score qui finit par «exclure de l'alimentation des aliments sains et naturels présents sur les tables depuis des siècles pour privilégier des produits artificiels».