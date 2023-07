Au Luxembourg: Le Nutri-Score, une «success story», mais pas d’obligation en vue

Tout le monde a déjà vu les cinq lettres, de A à E, étalées dans un dégradé allant du vert foncé au rouge vif sur les produits alimentaires. Introduit en 2021 au Luxembourg, dans le sillage des pays voisins, comme une option facultative, le système d’étiquetage nutritionnel Nutri-Score a plutôt bonne presse auprès des consommateurs. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude de monitoring commanditée par le ministère de la Protection des consommateurs, et réalisée sur un large panel de consommateurs ainsi qu’auprès de six producteurs locaux.

De base, 92% des personnes interrogées estiment qu’une alimentation saine est «importante, ou très importante», mais seulement 26% «prêtent attention aux labels et aux symboles relatifs à la composition des aliments». Le paradoxe veut que plus de la moitié (52%) trouvent «important le fait que le produit acheté possède le label Nutri-Score». Mieux, s’agissant d’aliments comparables, 61% des sondés optent pour le produit qui affiche le Nutri-Score.

Les jeunes le jugent «crédible»

Surtout, la notoriété du label n’est plus à prouver, puisqu’il apparaît que 98% des 25-34 ans le connaissent, et 96% des 18-24 ans «montrent un intérêt» à ce sujet. Surtout, insiste Marc Fischer, Premier conseiller du gouvernement, «le taux de fiabilité accordé au Nutri-Score, notamment parmi les jeunes, est une indication importante». Il ressort en effet de l’étude que 93% des 18-24 ans jugent le Nutri-Score «crédible». Ce label «est source de confiance auprès du public, et cela, c’est très important», souligne Paulette Lenert, ministre LSAP de la Protection des consommateurs.