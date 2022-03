Le onze de départ pour l'organisation de la Coupe du monde

Lundi minuit, à la clôture des candidatures, la FIFA a indiqué le nom des pays ou paires de pays souhaitant organiser le phénomène planétaire en 2018 ou 2022.

L'Angleterre, l'Australie, la Belgique et les Pays-Bas (candidature commune), l'Espagne et le Portugal (candidature commune), les États-Unis, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et la Russie postulent à l'organisation des Mondiaux 2018 ou 2022.