Mobilité au Luxembourg: Le P+R de Belval gratuit si on prend les transports en commun

Un nouvel outil qui s’étendra aussi bientôt au P+R Belval (1600 places) qui faisait jusqu’ici l’objet d’une tarification différente selon que l’on dispose ou non d’une ancienne carte d’abonné provisoire. A partir d’août le P+R de Belval fonctionnera de la même manière que celui de Rodange. «Un rétrofit est actuellement en cours pour adapter les systèmes caisses, barrières et caméras (reconnaissance automatique de plaque d’immatriculation à l’entrée / la sortie) du P+R de Belval-Université», indiquent les CFL.

Quand les ajustements seront terminés, en principe d’ici août, les clients du P+R Belval auront également la possibilité de profiter de la gratuité du parking pour 24h en lien avec la nouvelle application et la poursuite de leur voyage en train. Une réelle économie alors que l’abonnement actuel est de 85 euros par mois et le stationnement à 1 euro par heure entre 6 h et 19 h et à 0,60 euros après 19h.