Fischer : Le pain, cet incontournable!

Nos parents, nos grands-parents, et bien avant eux, nos anciens… Tous ont composé leurs repas autour de cet aliment central qu’est le pain.

Du petit déjeuner au dîner, à toute heure de la journée, il a toujours été dans nos cuisines, sur une planche en bois, prêt à être consommé.

Entre souvenirs et nostalgie : souvenez-vous de ces tartines généreuses à la croûte épaisse que votre grand-mère vous préparait pour le goûter, en y apposant deux couches exagérément délectables de beurre et de confiture. Ou alors était-ce votre père qui vous préparait des sandwichs au pâté pour partir en balade ou au jambon, avec tomates et concombres après votre séance de sport. Ou encore le souvenir nostalgique de ce pain complet divinement croustillant qui accompagnait le petit-déjeuner préparé par votre maman.

Sans oublier le petit dernier de la famille, confortablement installé dans sa chaise haute, un pain à la mie moelleuse à la main, babillant de plaisir pendant qu’on lui préparait son biberon de lait chaud. On a tous des rituels ou des souvenirs tendres autour du pain, ceux qui nous rassurent ou qui nous font sourire en réapparaissant dans notre mémoire. Et surtout, ceux qu’on transmet, qu’on perpétue, presque malgré nous, avec notre famille, nos amis… Plaisirs simples et tellement bons ! Parce qu’il faut bien le reconnaitre, le pain fait partie de notre histoire.

Le pain, c'est le sandwich que mon père prépare avec jambon, tomate et concombre! J'adore manger ça après le sport! Souvent, je le dévore tellement vite qu'il «est bon» pour en préparer un 2ème. Écoutez son histoire.

Fischer hier et aujourd’hui

Pour la famille Fischer, évoquer son histoire, c’est avant tout évoquer celle de sa passion pour le bon pain qui s’est transmise de génération en génération. A l’origine, un boulanger, Monsieur Fischer, installé à Diekirch. De son envie d’entreprendre et de sa rencontre heureuse avec Monsieur Muller, propriétaire de moulins, la marque est née. Elle s’est ensuite développée pour devenir l'enseigne Fischer qu’on connait tous, première boulangerie au Luxembourg.

En utilisant un processus de fabrication artisanal et en conservant les recettes traditionnelles, La Maison Fischer a su garder le goût du pain d’antan, le croustillant délicat de sa croûte, le moelleux de sa mie, le savoureux de son parfum. Parce qu’il n’y a pas de secret, pour avoir un bon pain, il faut avoir les bons gestes et surtout laisser le temps au temps !

