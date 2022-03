Le Pakistan et l'Inde s'allient pour contrer le terrorisme

Le Pakistan et l'Inde se rapprochent.

L’Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires dont les relations se sont détériorées après les attentats meurtriers de Bombay en 2008, se sont engagés jeudi à coopérer contre le terrorisme.

Les Premiers ministres indien et pakistanais, Manmohan Singh et Yousuf Raza Gilani, «ont affirmé être résolus à combattre le terrorisme», selon un communiqué commun distribué après une rencontre entre les deux dirigeants, la seconde à un aussi haut niveau depuis ces attaques. La première avait eu lieu en juin en Russie entre M. Singh et le président pakistanais Asif Ali Zardari.