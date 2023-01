Dans le noir : Le Pakistan touché par une gigantesque panne d'électricité

Une gigantesque panne d'électricité a affecté, lundi matin, une large partie du Pakistan, dont les plus grandes villes de Lahore et Karachi, selon les autorités.

Les coupures d'électricité sont fréquentes au Pakistan, qui fait face depuis des années à une crise énergétique chronique et dont le système de distribution est complexe et vétuste.

La panne, qui a duré plusieurs heures, est due à un dysfonctionnement survenu à 07h30 locales (02h30 GMT). Il s'agit du deuxième incident de cette ampleur en seulement deux ans dans ce pays de plus de 220 millions d'habitants.

Le courant a été partiellement rétabli dans la matinée dans la capitale Islamabad et à Peshawar (Nord-ouest). Mais le grand hub économique de Karachi, avec ses 15 millions d'habitants, et la deuxième plus grande agglomération, Lahore (10 millions), étaient toujours privés d'électricité en fin de matinée.