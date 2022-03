Le Pakistan une nouvelle fois ensanglanté

Un attentat à la voiture piégée contre un poste de police dans le nord-ouest du Pakistan a fait 16 morts mercredi, a annoncé une source policière.

"Huit policiers et sept civils ont été tués quand un kamikaze a lancé sa voiture remplie d'explosifs sur un poste de contrôle de la police", a dans un premier temps déclaré le chef de la police du district, Riaz Khan. Un responsable hospitalier, Muhammad Ali, a de son côté confirmé que quinze personnes avaient péri dans l'explosion. Un autre responsable de la police, Nasrullah Khan, a dit un peu plus tard qu'un des policiers blessés avait trouvé la mort pendant son transfert à l'hôpital.

"Le bilan est passé à 16 morts et six personnes, dont trois policiers, sont blessées", a-t-il précisé. L'explosion, qui a brisé les vitres de bâtiments voisins, a creusé un cratère de trois mètres environ de diamètre. Du sang et des morceaux de corps humains étaient répartis alentour.