Au Luxembourg: Le «Pakt pro Commerce», la bonne fée au chevet du secteur commercial

Fort de ses 54 800 emplois (+22% par rapport à 2010) disséminés dans près de 7 600 entreprises, et «pilier incontournable de l’économie», ainsi que le qualifie Lex Delles, ministre DP des Classes moyennes, le commerce de détail est en souffrance. Crises successives, guerre en Ukraine, télétravail et pouvoir d’achat en berne ont sérieusement écorné le secteur, qui souffre de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, mais aussi et surtout de «déficits de main-d’œuvre qualifiée, non chiffrable, et de confiance», explique Carlo Thelen, directeur de la Chambre de commerce. Les challenges à relever sont nombreux.