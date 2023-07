Au Luxembourg: Le Palais grand-ducal ouvre ses portes pour les grandes vacances

Expérience exclusive. Jusqu’au 3 septembre, le Palais grand-ducal ouvre à nouveau ses portes au public. C’est l’occasion de le découvrir lors de l’une des visites organisées par le Luxembourg City Tourist Office (LCTO). Accompagné d’un guide, vous découvrirez d’abord l’histoire et les détails depuis l’extérieur du Palais, puis, enfin, vous entrerez dans ce lieu habituellement réservé aux invités de la Cour.

Vous déambulerez entre les portraits de la famille grand-ducale. Patrick Lamesch, guide au Palais depuis cinq ans, ne se lasse jamais: «J’adore faire les visites, chaque été je suis impatient. En plus, cette année on a ajouté l’aile de Bade. L’intérieur du Palais grand-ducal est lui aussi en constante évolution, en fonction des différents cadeaux reçus et des nouvelles œuvres d’art commandées».