Sri Lanka : Le palais présidentiel rouvrira ses portes lundi

Le démantèlement d’un campement de manifestants antigouvernementaux par l’armée et la police a ouvert la voie à la réouverture du palais présidentiel à Colombo.

Des centaines de soldats et de policiers armés de fusils d’assaut automatiques et de matraques ont brutalement démantelé vendredi à l’aube un campement des manifestants antigouvernementaux sur ordre du président Ranil Wickremesinghe, qui venait de prêter serment. Au moins 48 personnes ont été blessées et neuf arrêtées.