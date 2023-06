Le pape François a été opéré «sans complications»

«L'intervention est terminée: elle s'est déroulée sans complications et a duré trois heures», a indiqué le service de presse du Saint-Siège dans un bref communiqué sur Telegram, sans plus de détails.

Après avoir présidé comme chaque semaine l'audience générale place Saint-Pierre et salué les fidèles à bord de sa «Papamobile», le pape avait été emmené en fin de matinée sous escorte policière à l'hôpital Gemelli, dans le nord-ouest de la capitale italienne.

Le pape va continuer à travailler

Cet acte chirurgical, consistant en une laparotomie (incision de l'abdomen) et pose d'une prothèse, fait suite à une première opération du côlon subie en juillet 2021, à l'issue de laquelle l'évêque de Rome avait été hospitalisé pendant une dizaine de jours.

«L'opération, organisée ces derniers jours par l'équipe médicale qui assiste le Saint-Père, est devenue nécessaire en raison d'une hernie abdominale qui provoque des syndromes subocclusifs récurrents, douloureux et en voie d'aggravation», a précisé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Après l'opération, l'exercice de son ministère reprendra «même si c'est depuis un lit d'hôpital», a indiqué le secrétaire d'Etat et N.2 du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. «En cas de dossiers urgents, ils lui seront portés à l'hôpital Gemelli».

Antécédents médicaux

Opéré du poumon à l'âge de 21 ans, affecté par des problèmes de hanches et de genou, François, élu en 2013, est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de problèmes de santé, qui alimentent inquiétudes et spéculations.

Fin mars, il était déjà retourné à l'hôpital Gemelli pour une infection respiratoire, qui avait nécessité un traitement antibiotique pendant trois jours et provoqué une profonde préoccupation, aggravée par une communication confuse du Vatican.

Il y a deux semaines, lors d'une interview avec la télévision hispanophone Telemundo, il avait confié que cette «pneumonie» avait été traitée «à temps». «Si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été bien plus grave», a-t-il reconnu.