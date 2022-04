France : Le pape a nommé un archevêque pour Paris

L’actuel archevêque de Lille, Laurent Ulrich, 70 ans, a été nommé mardi archevêque de Paris par le pape François.

Mgr Aupetit était par ailleurs critiqué pour sa gestion des ressources humaines à la tête du plus important diocèse de France. Archevêque de Lille depuis 2008, Mgr Ulrich présente un profil modéré au sein de l’épiscopat catholique. Il a la fibre sociale et est impliqué dans la cause des migrants.