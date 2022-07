Vatican : Le pape a-t-il l’intention de démissionner?

Le bruit court que François, affaibli, va rendre son tablier. L’intéressé affirme que c’est faux.

Le pape François a démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait renoncer prochainement à sa charge, en raison de ses problèmes de santé. Le souverain pontife a affirmé qu’il pourrait se rendre bientôt à Kiev et à Moscou. «Cela ne m’a jamais effleuré l’esprit. Pour le moment, non, pour le moment, non. Vraiment!», a déclaré François, lors d’une interview accordée à l’agence Reuters dans sa résidence Sainte-Marthe, au Vatican.