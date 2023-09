Le pape appelle les catholiques chinois à être de «bons citoyens»

Envoyant «un salut chaleureux au noble peuple chinois», le pape François, en visite en Mongolie, a lancé dimanche: «Aux catholiques chinois, je vous demande d'être de bons chrétiens et de bons citoyens». Avec cette visite papale inédite dans cette nation enclavée entre Chine et Russie, le souverain pontife, âgé de 86 ans, visait deux objectifs: toucher une région reculée où le catholicisme est récent et encore peu répandu, et profiter de sa présence aux portes de la Chine pour nouer des liens avec Pékin.