Vatican : Le pape embarque en fauteuil roulant

Avec plus de dix heures de vol, il s'agit du voyage le plus long depuis 2019 pour le souverain pontife, que ses douleurs contraignent à se déplacer avec une canne ou dans un fauteuil roulant. François est notamment accompagné par son chef de la diplomatie, le cardinal Pietro Parolin.

Des milliers d'enfants morts

Cette visite sera en priorité consacrée aux autochtones, populations amérindiennes ancestrales représentant 5% de la population du Canada et qui s'identifient dans trois groupes: les Indiens ou Premières nations, les Métis et les Inuits. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelque 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats, des institutions subventionnées par l'Etat mais administrées en majorité par l'Eglise catholique.