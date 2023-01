Révélations: Le pape François aurait «brisé le coeur» de Benoit XVI

Révélations : Le pape François aurait «brisé le cœur» de Benoit XVI

Les relations entre François et Benoît XVI n’étaient pas bonnes, selon le plus proche collaborateur du pape récemment disparu.

Une semaine à peine après les funérailles de Benoît XVI, son plus proche collaborateur, Mgr Georg Gänswein, publie jeudi des mémoires très attendues, où il égratigne le pape François en racontant les tensions ayant émaillé la cohabitation inédite, entre son mentor et son successeur. Le livre, intitulé «Rien que la vérité – Ma vie aux côtés de Benoît XVI», retrace l’ascension au trône de Saint-Pierre de Joseph Ratzinger, son pontificat (2005-2013) marqué par les scandales, et enfin sa retraite dans un monastère du Vatican, après sa démission ayant surpris le monde entier.

Choqué et sidéré

«Restez à la maison à partir d’aujourd’hui. Accompagnez Benoît, qui a besoin de vous, et agissez comme un bouclier», lui aurait lancé le pape à cette occasion. Mgr Gänswein affirme avoir été «choqué et sidéré» par sa mise à l’écart. Lorsqu’il rapporta ces paroles à Benoît XVI, celui-ci fit ce commentaire mi-figue mi-raisin: «Apparemment le pape François ne me fait plus confiance et fait de vous mon gardien».