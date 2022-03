Geste fort : Le pape François déclare la guerre à la mafia

Le pape rencontre ce vendredi dans une église de Rome des centaines de proches de victimes des mafias: un geste fort de François pour montrer qu'appartenance mafieuse et foi catholique sont antinomiques.

Le pape François a apporté son plein soutien à la lutte antimafia. AFP

La veillée de prière, la première avec un pape à côté du Vatican, a lieu en prélude à la XIXe «Journée de la mémoire et de l'engagement», organisée samedi par l'association catholique antimafia Libera, comme chaque année. 1 100 personnes dont 700 membres des familles seront présentes dans l'église de San Georgio VII, juste de l'autre côté des murs du petit État. «C'est un pape qui veut faire comprendre qu’Évangile et mafia, qu’Évangile et corruption ne cheminent pas ensemble», a souligné le père Marcello Cozzi, vice-président de Libera.

Le pape souligne souvent la dimension internationale, pas seulement italienne, des mafias, avec leurs volets prostitution, ateliers clandestins, trafic d'immigrants et trafic de drogue. «Dans la très longue liste des victimes, les dernières sont deux enfants de trois ans, Coco et Domenico, et nous comptons 80 mineurs, ce qui démontre qu'une mafia qui ne tue pas les enfants n'existe pas!», a accusé Don Cozzi. Le prêtre italien voit dans la crise économique un facteur d'expansion de la criminalité organisée: «Les gens, les chefs d'entreprise, les commerçants ont besoin de liquidités. Les seuls qui les ont en poche sont les clans mafieux». «Nous avons aujourd'hui des mafieux en costume-cravate qui vont investir en Bourse leurs capitaux illégaux».

Des fonds de la mafia au Vatican?

L’Église italienne porte deux visages: celui de l'engagement courageux de nombreux prêtres et fidèles contre la mafia, mais aussi celui de compromissions très anciennes, les chefs mafieux fréquentant les églises et se targuant parfois encore de leurs rôles de bienfaiteurs et de bons chrétiens. Des fonds de la mafia ont transité dans la banque du Vatican, l'IOR, et des investissements douteux dans le patrimoine immobilier du Vatican font l'objet d'enquêtes.

Ces fonds «constituent une blessure ouverte qui fait énormément souffrir ce pape comme les papes précédents», a affirmé Don Cozzi. Mais François «nous donne de l'espérance, car il nous fait comprendre qu'il veut la clarté, qu'il veut rendre transparente la banque vaticane», a-t-il ajouté.

Le soutien ouvert de François à la lutte antimafia le met-il en danger, alors qu'il n'hésite pas à se mêler aux foules? Le procureur adjoint de Reggio de Calabre, Nicola Gratteri, avait fait grand bruit en novembre, en déclarant que «les chefs mafieux n'hésiteraient pas à lui faire un croche-pied», car il «est en train de démanteler des centres du pouvoir économique au Vatican». Toutefois le porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, avait répondu que le Vatican était «extrêmement tranquille» à ce sujet.