Mort de Benoît XVI : Le pape François enfin aux commandes de l'Eglise

Le pape François entame une nouvelle phase de son pontificat, sans l'ombre de son prédécesseur, une période qui pourrait voir les spéculations sur sa renonciation et l'opposition à ses réformes redoubler d'intensité.

Pour la première fois depuis son élection en 2013, Jorge Bergoglio est aux commandes de l'Eglise catholique et de ses 1,3 milliard de fidèles sans un autre homme en blanc à ses côtés. Car jusqu'à présent, la présence au Vatican du théologien allemand - qui avait surpris le monde entier en renonçant à son ministère - avait semé le trouble, alimentant la saga des «deux papes» aux visions divergentes. «C'est la fin d'une ambiguïté, d'une époque où Benoît XVI pouvait être instrumentalisé par les adversaires de François pour servir d'étendard» à leur cause, résume à l'AFP le vaticaniste italien Marco Politi.

Malgré les relations cordiales entre les deux hommes, «la présence de Ratzinger, avec sa vision doctrinale conservatrice de l'Eglise et sa stature intellectuelle, a en effet été source de tensions dans le pontificat de François, qui a eu une ligne pastorale très ouverte», ajoute-t-il. Pour nombre d'observateurs, le décès de Benoît XVI lève surtout un obstacle majeur à l'idée de voir François renoncer à son tour, un sujet qui pourrait alimenter les spéculations dans les prochains mois.

«La démission est une possibilité réelle»

«Tant que Benoît était en vie, il était impensable d'avoir trois papes; désormais la démission est une possibilité réelle», même si «ses conditions de santé ne l'empêchent pas pour l'instant de poursuivre sa mission», affirme M. Politi. A 86 ans, le pape apparaît plus fatigué et ses douleurs au genou l'obligent à se déplacer en chaise roulante. Mais s'il n'a jamais exclu de renoncer le jour où ses forces ne lui permettraient plus de gouverner l'Eglise, il a assuré ne pas considérer cette option jusqu'ici.