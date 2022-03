Démission du pape : Le Pape quitte le Vatican et tweete une dernière fois

Benoît XVI, premier souverain pontife à abdiquer depuis 700 ans, s'est adressé pour l'ultime fois à la foule, jeudi à Castel Gandolfo, près de Rome.

«Je ne serai plus pape mais pèlerin»

Pour son ultime apparition en public en tant que pape, Benoît XVI a commis un léger lapsus: «je ne suis plus pape», a-t-il commencé avant de se reprendre. A 20H00, «je ne serai plus pape, mais seulement un pèlerin qui entame l'ultime étape de son pèlerinage sur terre». Le pape Benoît XVI laisse à son successeur, à qui il a promis «obéissance inconditionnelle», la charge de reprendre en main une Eglise soumise à des défis sans précédent. Le pape allemand, 85 ans, qui ne se sentait plus à même d'assumer le poids de sa charge, avait annoncé sa démission le 11 février à la surprise générale. A un moment où l'Eglise catholique est confrontée à la fois à une contestation interne, à la persécution des chrétiens dans le monde, à de multiples enjeux éthiques et à des scandales de toutes sortes en son sein.

Démarche originale

En fin de matinée jeudi, dans la solennelle Salle Clémentine, plus d'une centaine de cardinaux venus de la Curie et des cinq continents, dont ceux qui, âgés de moins de 80 ans, participeront à l'élection de son successeur, ont salué un à un le pape. «Parmi vous se trouve le prochain pape, auquel je promets déférence et obéissance inconditionnelles», leur a-t-il promis dans une brève allocution, assurant qu'il serait proche d'eux «par la prière» au prochain Conclave. Plus tard, le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi, a insisté sur cette promesse d'obéissance, une «démarche très originale» qui prouve que Joseph Ratzinger n'a «aucune intention d'interférer» dans les décisions de son successeur. Des plus jeunes, comme l'archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle, aux plus âgés de 90 ans et plus, 144 cardinaux ont défilé devant Benoît XVI, certains en pleurs ou au bord des larmes. Joseph Ratzinger a parlé à nouveau de «moments très beaux et de moments où il y a eu quelques nuages dans le ciel», pendant ses huit ans de pontificat.