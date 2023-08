Journées mondiales de la Jeunesse: Le pape rappelle «l’urgence dramatique» du défi climatique

«On ne peut se contenter de simples mesures palliatives ou de compromis timides et ambigus», a insisté le pape de 86 ans après avoir entendu des témoignages de jeunes dans cet établissement fondé en 1967 et présidé par les jésuites. François a de nouveau défendu à cette occasion le concept «d’écologie intégrale», un marqueur fort de son pontificat développé dans son encyclique Laudato Si’ (2015) consacrée à l'environnement, liant écologie et justice sociale et intégrant étroitement les êtres humains à la nature.