Vatican: Le pape révèle avoir eu une pneumonie mais veut continuer à voyager

«J’avais une forte fièvre et (...) le médecin m’a immédiatement fait hospitaliser», a-t-il ajouté, précisant avoir eu «une pneumonie aiguë et forte, dans la partie basse du poumon». «L’organisme a bien répondu au traitement. Grâce à Dieu, je peux vous le raconter», a-t-il ajouté.

Communication confuse

Le pape a passé trois jours à l’hôpital à Rome avant de sortir, le 1er avril, à l’issue d’une cure d’antibiotiques. Dans sa jeunesse, à l’âge de 21 ans, Jorge Bergoglio avait souffert d’une pleurésie aïgue et les chirurgiens avaient procédé à l’ablation partielle de son poumon droit.

«Le programme [de voyages prévus] me fait bouger», a-t-il plaisanté. La santé de Jorge Bergoglio, élu en 2013, apparaît de plus en plus fragile, notamment en raison de ses douleurs au genou qui l’obligent à se déplacer en fauteuil roulant.